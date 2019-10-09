Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток самой большой ошибкой США
Дональд Трамп заявил, что руководству США не нужно было отправлять своих военных на Ближний Восток.
- США никогда вообще не следовало быть на Ближнем Востоке. Вывели наших 50 солдат <...> Глупые бесконечные войны для нас закончены!, - написал президент в своем Twitter.
По мнению Трампа, решение ввести войска на Ближний Восток было худшим за всю историю США. Страна потеряла тысячи военнослужащих и потратила более восьми триллионов долларов на боевые действия, которые в итоге ни к чему не привели.
- Мы начали войну под сфабрикованным и сейчас уже опровергнутым основанием - [наличием] оружия массового поражения. Его там не было, - отметил Трамп, говоря о причинах войны с Ираком.
Президент также заявил, что Турция должная взять на себя ответственность за всех боевиков террористической группировки ИГ* ("Исламское государство - запрещенная в России террористическая группировка"), взятых в плен в последние два года.
Напомним, 7 октября стало известно о том, что США отказались участвовать в турецкой военной операции на территории Сирии и вывели свои войска с территории страны.
ИСТОЧНИК KP.RU