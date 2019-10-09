Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток самой большой ошибкой США

СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-09T18:01:10+03:00

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Дональд Трамп заявил, что руководству США не нужно было отправлять своих военных на Ближний Восток.

- США никогда вообще не следовало быть на Ближнем Востоке. Вывели наших 50 солдат <...> Глупые бесконечные войны для нас закончены!, - написал президент в своем Twitter.

По мнению Трампа, решение ввести войска на Ближний Восток было худшим за всю историю США. Страна потеряла тысячи военнослужащих и потратила более восьми триллионов долларов на боевые действия, которые в итоге ни к чему не привели.

- Мы начали войну под сфабрикованным и сейчас уже опровергнутым основанием - [наличием] оружия массового поражения. Его там не было, - отметил Трамп, говоря о причинах войны с Ираком.

Президент также заявил, что Турция должная взять на себя ответственность за всех боевиков террористической группировки ИГ* ("Исламское государство - запрещенная в России террористическая группировка"), взятых в плен в последние два года.

Напомним, 7 октября стало известно о том, что США отказались участвовать в турецкой военной операции на территории Сирии и вывели свои войска с территории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU