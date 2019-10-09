СЕГОДНЯ 18:10 2019-10-09T18:10:47+03:00

Трамп о словах осведомителя о его разговоре с Зеленским: «очень большая ложь» Фото: REUTERS

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что слова осведомителя о том, что его телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским был «сумасшедшим и пугающим» являются «очень большой ложью».

«Так называемый осведомитель, не зная, что я собираюсь опубликовать точную стенограмму, заявил, что мой звонок с украинским президентом был “сумасшедшим, пугающим и полностью лишенным существа, связанного с национальной безопасностью.” Это очень большая ложь. Прочтите стенограмму!», - написал глава Белого дома в Twitter.

По словам Трампа, это был «очень приятный, безупречный звонок». Он подчеркнул, что в беседе не было «никакого давления на Украину», а «разоблачители» и оппоненты говорили об этом, прежде чем увидеть стенограмму.

«Теперь они должны извиниться передо мной и прекратить этот нелепый импичмент!», - заключил американский лидер.

Напомним, ранее Трамп получил разрешение от Киева на публикацию стенограммы разговора для того, чтобы доказать, что он не давил на Зеленского во время обсуждения расследования против Хантера Байдена. После глава Белого дома заявил, что беседа была «лучшей и честной» в то время, как его оппоненты заставили выглядеть ее «плохой».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU