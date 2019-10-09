2019-10-09T18:44:29+03:00
Политика

Минобороны России опубликовало видео стрельб крылатых ракет «Калибр» с подлодки в Черном море

Боеголовки поразили наземные и подводные цели
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минобороны РФ опубликовало видео стрельб «Калибр» с подлодки в Черном мореМинобороны РФ опубликовало видео стрельб «Калибр» с подлодки в Черном море
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Министерство обороны России опубликовало видео пусков российских крылатых ракет «Калибр» с подлодки «Колпино» в Черном море.

«Экипаж... выполнил стрельбу ракетами «Калибр» по береговой и морской целям в полигонах боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — говорится в сообщении российского Минобороны.

Было задействовано около 20 кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты. Пуски ракеты осуществлялась прямо из-под воды. Они поразили наземные и подводные цели.

Плановые стрельбы осуществлялись для совершенствования навыков экипажа.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о кратном уменьшении времени работы загрузки полетного задания в «Калибр». Ранее уникальная подводная лодка типа «Пиранья» получила на вооружение крылатые ракеты данного типа.

Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Калибр» в Черном море.Ракеты прямо из-под воды запускались с подлодки «Колпино»

ИСТОЧНИК KP.RU

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