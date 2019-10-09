Минобороны России опубликовало видео стрельб крылатых ракет «Калибр» с подлодки в Черном море
Министерство обороны России опубликовало видео пусков российских крылатых ракет «Калибр» с подлодки «Колпино» в Черном море.
«Экипаж... выполнил стрельбу ракетами «Калибр» по береговой и морской целям в полигонах боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — говорится в сообщении российского Минобороны.
Было задействовано около 20 кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты. Пуски ракеты осуществлялась прямо из-под воды. Они поразили наземные и подводные цели.
Плановые стрельбы осуществлялись для совершенствования навыков экипажа.
Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о кратном уменьшении времени работы загрузки полетного задания в «Калибр». Ранее уникальная подводная лодка типа «Пиранья» получила на вооружение крылатые ракеты данного типа.
Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Калибр» в Черном море.Ракеты прямо из-под воды запускались с подлодки «Колпино»
ИСТОЧНИК KP.RU