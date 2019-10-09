2019-10-09T19:02:43+03:00
Общество

Путин рассказал, какой должна быть зарплата медработников

Президент отметил, что справедливая оплата труда должна мотивировать врачей
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Путин призвал установить достойную оплату труда медработниковПутин призвал установить достойную оплату труда медработниковФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что оплата труда медицинских работников должна быть, в первую очередь, справедливой и эффективной, чтобы она мотивировала людей хорошо делать свою работу. Как следствие, это позволит решить кадровый вопрос в системе здравоохранения, который становится все более и более актуальным. Об этом президент заявил в беседе с премьер-министром Дмитрий Медведевым.

Медведев, в свою очередь, сказал, что уже утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения. В первую очередь, это строительство новых больниц и поликлиник или реконструкция там, где это возможно.

- Их очень много, и они в очень разном состоянии: какие-то из них приличные, приемлемые, какие-то в весьма и весьма непростом состоянии в настоящий момент находятся, это прежде всего, как раз, первичное звено - ЦРБ, поликлиники, - приводит слова Медведева ТАСС.

По словам Премьера, региональные власти должны до 1 июля 2020 года утвердить программы модернизации первичного звена здравоохранения, а правительство РФ обеспечит их необходимым финансированием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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