Военный комиссар Москвы объяснил правила осеннего призыва

СЕГОДНЯ 19:09 2019-10-09T19:09:31+03:00

И напомнил, что будет если взять с собой на службу современный смартфон

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Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов и заместитель военного прокурора 231-й военной прокуратуры столичного гарнизона Андрей Карпов рассказали об особенностях военного призыва -2019.

Многие призывники не в курсе, что 1 сентября вступил в силу закон, который дает право отказаться от отсрочки, которая была выдана по медицинским показателям.

Тем кто сначала планирует получить образование, а потом отдать долг родине, нужно прийти в военкомат с документами, которые будут подтверждать право на обучение.

Что касается телефонов в армии, то не стоит брать с собой новые смартфоны, они в частях запрещены. Вполне достаточно простых функций: звонок и сообщение. А вот выход в Интернет, видеокамера и передача геопозиции может сослужить плохую службу.

Современный смартфон, конечно же, не конфискуют, но на хранение заберут. Так что в любом случае воспользоваться современным гаджетом не удастся, сообщает сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU