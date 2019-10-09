2019-10-09T19:09:31+03:00
Политика

Военный комиссар Москвы объяснил правила осеннего призыва

И напомнил, что будет если взять с собой на службу современный смартфон
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Военные напомнили о правилах призыва 2019Военные напомнили о правилах призыва 2019Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов и заместитель военного прокурора 231-й военной прокуратуры столичного гарнизона Андрей Карпов рассказали об особенностях военного призыва -2019.

Многие призывники не в курсе, что 1 сентября вступил в силу закон, который дает право отказаться от отсрочки, которая была выдана по медицинским показателям.

Тем кто сначала планирует получить образование, а потом отдать долг родине, нужно прийти в военкомат с документами, которые будут подтверждать право на обучение.

Что касается телефонов в армии, то не стоит брать с собой новые смартфоны, они в частях запрещены. Вполне достаточно простых функций: звонок и сообщение. А вот выход в Интернет, видеокамера и передача геопозиции может сослужить плохую службу.

Современный смартфон, конечно же, не конфискуют, но на хранение заберут. Так что в любом случае воспользоваться современным гаджетом не удастся, сообщает сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Страны Евросоюза потребуют созвать Совбез ООН из-за операции Турции в Сирии
Путин рассказал, какой должна быть зарплата медработников
Минобороны России опубликовало видео стрельб крылатых ракет «Калибр» с подлодки в Черном море
Путин уволил своего советника по экономическим вопросам Сергея Глазьева
Трамп о словах осведомителя о его разговоре с Зеленским: «очень большая ложь»
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток самой большой ошибкой США
В Москве мужчину жестоко избили и отняли 60 тысяч долларов у банка
Вертолет Ми-35П снес трибуны на военном параде в Индонезии
"Нафтогаз" выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Источник мира»: Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии
Путин и Эрдоган обсудили готовящуюся операцию турецких войск в Сирии
«Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции»
Ученый создала собственную лабораторию для диагностики редкого вида рака
Врач рассказал о способах борьбы с осенней хандрой
Эколог: российские дети разделяют стремление Греты Тунберг
В США 9-летнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
С космодрома «Байконур» запустили ракету «Протон-М» с европейскими и американскими спутниками
Месси хотел уйти из «Барселоны»
В Кремле оценили возможность проведения нормандского саммита после срыва вывода войск в Донбассе