Зеленский признал отсутствие формулы по возвращению Крыма

СЕГОДНЯ 20:08 2019-10-09T20:08:46+03:00

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Без помощи международных партнеров Киев не сможет справиться с возвращением Крыма и «формулы Штайнмайера» для полуострова не существует. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится», - рассказал украинский лидер каналу «Крым. Реалии TV».

Зеленский заявил, что для решения вопроса по полуострову Киев должен обладать мощной армией. По его словам, в стране должна хорошо работать дипломатия и армия должна быть «действительно высокого уровня».

«Мы уважаем наших военных. Но, честно говоря, надо быть очень мощными», - отметил украинский президент.

Ранее политолог Владислав Ганжара сообщил КП-Крым, что никакие международные партнеры не смогут помочь Киеву в вопросе возвращения полуострова. По его словам, «никакие внешние силы никогда не смогут повлиять на Россию».

Напомним, в марте 2014 года на территории Крыма состоялся всенародный референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России.

ИСТОЧНИК KP.RU