Зеленский признал отсутствие формулы по возвращению Крыма
Без помощи международных партнеров Киев не сможет справиться с возвращением Крыма и «формулы Штайнмайера» для полуострова не существует. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
«Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится», - рассказал украинский лидер каналу «Крым. Реалии TV».
Зеленский заявил, что для решения вопроса по полуострову Киев должен обладать мощной армией. По его словам, в стране должна хорошо работать дипломатия и армия должна быть «действительно высокого уровня».
«Мы уважаем наших военных. Но, честно говоря, надо быть очень мощными», - отметил украинский президент.
Ранее политолог Владислав Ганжара сообщил КП-Крым, что никакие международные партнеры не смогут помочь Киеву в вопросе возвращения полуострова. По его словам, «никакие внешние силы никогда не смогут повлиять на Россию».
Напомним, в марте 2014 года на территории Крыма состоялся всенародный референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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