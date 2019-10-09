2019-10-09T21:08:47+03:00
Политика

Путин оценил работу ЦИК во время избирательной кампании 2019 года

Глава государства отметил профессионализм Центризбиркома
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин оценил работу ЦИК во время избирательной кампании 2019 годаПутин оценил работу ЦИК во время избирательной кампании 2019 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во время избирательной кампании текущего года Центральная избирательная комиссия объективно и профессионально разбиралась со спорными делами. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой в среду, 9 сентября.

«Я видел, как профессионально и как объективно Центральная избирательная комиссия разбиралась со всеми спорными делами», - сказал российский лидер.

Путин отметил, что все оспоренное в судебном порядке также должно получить справедливое решение в рамках действующего закона.

Напомним, в этом году более 460 тысяч россиян воспользовались системой «мобильный избиратель», чтобы проголосовать на выборах в единый день голосования 8 сентября, когда в 85 субъектах РФ граждане избирали мэров, губернаторов, депутатов. Сам Владимир Путин приехал на избирательный участок в РАН, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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