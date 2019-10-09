2019-10-09T23:07:51+03:00
Общество

Минюст планирует ужесточить ответственность за неуплату алиментов

В ведомстве заявили, что принятие законопроекта будет способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Министерстве юстиции заявили, что на данный момент разрабатывается законопроект, который не позволит неплательщикам алиментов избегать уголовной ответственности за нерегулярные и несущественные выплаты.

В ведомстве подчеркнули, что принятие подобного законопроекта будет способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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