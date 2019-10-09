Минюст планирует ужесточить ответственность за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 23:07 2019-10-09T23:07:51+03:00

В ведомстве заявили, что принятие законопроекта будет способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов

Изменить размер текста: A A

В Министерстве юстиции заявили, что на данный момент разрабатывается законопроект, который не позволит неплательщикам алиментов избегать уголовной ответственности за нерегулярные и несущественные выплаты.

В ведомстве подчеркнули, что принятие подобного законопроекта будет способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU