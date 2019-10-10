Хамид Карзай допустил вхождение «Талибана» в правительство Афганистана

СЕГОДНЯ 01:25 2019-10-10T01:36:23+03:00

Об этом экс-президент сообщил в эксклюзивном интервью «КП»

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В интервью «КП» экс-президент Афганистана Хамид Карзай рассказал, что приветствует возможное вхождение движения «Талибан» в правительство и парламент этой страны:

— Они [члены движения «Талибан» — ред.] точно так же представляют афганцев; они растут из той же почвы, что и мы. Поэтому крайне желательно, чтобы «Талибан» стал полноправной частью правительства, общества и экономики Афганистана. И мы надеемся, что Россия, США и Китай объединят усилия для продолжении мирных переговоров с «Талибаном» и другими внутриафганскими игроками, чтобы на нашу землю пришёл прочный мир, — подчеркнул Карзай.

Напомним, движение «Талибан» имеет неоднозначную репутацию — во многих странах его называют террористическим, притом, что во внутриафганских делах оно играло и играет весьма существенную роль.

Полную версию интервью, которое гость из Центральной Азии дал нам на полях дискуссионного клуба «Валдай», читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU