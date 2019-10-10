США планируют заключить валютное соглашение с Китаем
Соединенные Штаты рассматривают возможность заключения валютного соглашения с Китаем. Условия договора уже согласованы - стороны обсудили их ранее в этом году, однако потом переговоры были сорваны.
В администрации президента США Дональда Трампа надеются, что подписание валютного соглашения будет способствовать возобновлению диалога, и страны продолжат обсуждение ключевых вопросов в части охраны интеллектуальной собственности, передает агентство Bloomberg.
Сайт kp.ru писал, что 13-й раунд торговых переговоров между США и Китайской Народной Республикой состоится в Вашингтоне в четверг, 10 октября. Ожидается проведение встречи на высоком уровне. Для этого стороны поддерживали тесные контакты и обсуждали спорные вопросы в рамках рабочих групп. Теперь же планируется перейти к реальным шагам.
ИСТОЧНИК KP.RU