2019-10-10T08:15:22+03:00
Политика

США планируют заключить валютное соглашение с Китаем

Условия договора были согласованы ранее в 2019 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Bloomberg узнал о планах по заключению валютного соглашения между Китаем и СШАBloomberg узнал о планах по заключению валютного соглашения между Китаем и СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты рассматривают возможность заключения валютного соглашения с Китаем. Условия договора уже согласованы - стороны обсудили их ранее в этом году, однако потом переговоры были сорваны.

В администрации президента США Дональда Трампа надеются, что подписание валютного соглашения будет способствовать возобновлению диалога, и страны продолжат обсуждение ключевых вопросов в части охраны интеллектуальной собственности, передает агентство Bloomberg.

Сайт kp.ru писал, что 13-й раунд торговых переговоров между США и Китайской Народной Республикой состоится в Вашингтоне в четверг, 10 октября. Ожидается проведение встречи на высоком уровне. Для этого стороны поддерживали тесные контакты и обсуждали спорные вопросы в рамках рабочих групп. Теперь же планируется перейти к реальным шагам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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