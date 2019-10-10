На плохие дороги можно будет пожаловаться через госуслуги
Россияне смогут пожаловаться на плохие дороги через госуслуги. Сервис должен начать работать до конца 2019 года. Это следует из протокола заседания проектного комитета, возглавляемого вице-премьером Максимом Акимовым.
Пользователи получат возможность отслеживать ход ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». В случае если появятся претензии, то их можно будет направить в компетентные органы, приложив описание и фотографии. На портале специальная кнопка появится 1 декабря.
Функционал разработан Минкомсвязью при участии Минтранса и Росавтодора.
— Любому человеку должно быть максимально удобно получать информацию о статусе ремонта на его улице в рамках нацпроекта. А в случае замечаний к качеству или срокам выполнения работ пользователь должен иметь возможность сообщить об этом заказчику — государству, — отметили в секретариате вице-премьера.
В Росавтодоре подчеркнули, что данный нацпроект обошелся федеральному бюджету в 111,2 млрд рублей. Эти средства перечислены регионам на ремонтные работы, на 8 октября в субъектах выполнено 84% запланированных работ, пишет газета «Известия».
Ранее в Минтрансе планировали создать специальное приложение для жалоб на плохие дороги. Основой для него планировали взять «Карту убитых дорог», приложение с таким названием было запущено летом прошлого года Общероссийским народным фронтом.
ИСТОЧНИК KP.RU