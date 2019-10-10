На плохие дороги можно будет пожаловаться через госуслуги

СЕГОДНЯ 08:11 2019-10-10T08:11:34+03:00

Россияне смогут наблюдать за ремонтом дорог и жаловаться в случае нарушений. ФОТО: Анастасия КОРШУНОВА

Сервис появится уже к концу 2019 года

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Россияне смогут пожаловаться на плохие дороги через госуслуги. Сервис должен начать работать до конца 2019 года. Это следует из протокола заседания проектного комитета, возглавляемого вице-премьером Максимом Акимовым.

Пользователи получат возможность отслеживать ход ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». В случае если появятся претензии, то их можно будет направить в компетентные органы, приложив описание и фотографии. На портале специальная кнопка появится 1 декабря.

Функционал разработан Минкомсвязью при участии Минтранса и Росавтодора.

— Любому человеку должно быть максимально удобно получать информацию о статусе ремонта на его улице в рамках нацпроекта. А в случае замечаний к качеству или срокам выполнения работ пользователь должен иметь возможность сообщить об этом заказчику — государству, — отметили в секретариате вице-премьера.

В Росавтодоре подчеркнули, что данный нацпроект обошелся федеральному бюджету в 111,2 млрд рублей. Эти средства перечислены регионам на ремонтные работы, на 8 октября в субъектах выполнено 84% запланированных работ, пишет газета «Известия».

Ранее в Минтрансе планировали создать специальное приложение для жалоб на плохие дороги. Основой для него планировали взять «Карту убитых дорог», приложение с таким названием было запущено летом прошлого года Общероссийским народным фронтом.

ИСТОЧНИК KP.RU