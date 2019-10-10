2019-10-10T08:32:09+03:00
Происшествия

Почти 80 процентов банков не выдерживают кибератак

Такие данные приводит компания Positive Technologies
Елена АКИМОВА
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Почти 80 процентов банков не могут противостоять хакерским атакамПочти 80 процентов банков не могут противостоять хакерским атакамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В случае масштабных кибератак системы защиты российских банков просто не выдерживает. Такой вывод сделали аналитики Positive Technologies, проанализировав последние случае с утечкой информации и кредитных организаций.

Статистика не радует – проблемы имеются у 78% финансовых компаний. Банки не знают, как себя вести в случае подобного инцидента, куда обращаться и какие документы готовить.

И лишь 22% респондентов из финансовой отрасли могут отразить длительные и мощные кибератаки.

Больше половины банков после совершения покушения проводят расследование собственными силами, об этом заявили 54% опрошенных.

Кстати, представители финансовой сферы могут подвергаться кибератакам в десятки и даже сотни раз чаще, чем компании из других отраслей. Это связано большими финансовыми ресурсами и огромной клиентской базой, сообщает газета «Известия».

В крупных российских банках призывают не усугублять ситуацию, все не так плохо, как может показаться. Хакерские атаки не часто завершаются успехом. Только 0,1% атак доходит до цели.

Летом 2019 года сообщалось, что данные клиентов трех российских банков оказались в открытом доступе. Всего было обнаружено две утечки, которые затронули интересы около 900 тысяч граждан

ИСТОЧНИК KP.RU

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