Представители бизнеса выступили против ограничения профессий для самозанятых

СЕГОДНЯ 08:55 2019-10-10T08:55:51+03:00

Представители бизнеса просят не ограничивать перечень профессий, которые относятся к категории самозанятых Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Представители «Опоры России» направили письмо первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову с просьбой не ограничивать число профессий, которые можно относить к категории самозанятых.

Этот шаг, по мнению общественников, поставит под угрозу срыва планы по нацпроекту, который предусматривает рост численности самозанятых до 2,4 млн человек.

В ФНС соглашаются с выводами вице-премьера, действительно многие предприятия находят лазейки и принимают на работу людей со статусом самозанятых. Это позволяет сэкономить на налоговых отчислениях. Пока же данный налоговый режим наиболее популярен у перевозчиков, людей, которые сдают квартиры в аренду, занимаются консультирование, репетиторством, программированием.

Комментируя обращение «Опоры России» в Минфине отметили, что пока решения по ужесточению не приняты. Кроме того, ведомство не отказывается от поддержки предпринимателей: вопрос распространения специального налогового режима для самозанятых на большее число регионов сейчас прорабатывается, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU