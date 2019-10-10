Повышение оклада губернатора Иркутской области связано с индексацией
Повышение оклада губернатора Иркутской области Сергея Левченко связано с указом президента России о проведении индексации зарплат госслужащих с 1 октября 2019 года. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Павел Добродеев.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что глава Приангарья собрался поднять себе зарплату на 44%. По словам Добродеева, эта цифра не имеет ничего общего с действительностью.
"Это делается в рамках законодательства, поскольку расчет заработной платы подчиненных непосредственно привязан к уровню зарплаты руководителя, и выполнить указ без этой меры невозможно", - пояснил собеседник РИА Новости.
К слову, сейчас оклад Сергея Левченко составляет чуть меньше 19 тысяч рублей.
Сайт kp.ru писал, что индексация коснулась руководителей ведомств, сотрудников дипломатических миссий, представитель России на международных мероприятиях, а также самого президента страны Владимира Путина. В случае с главой государства увеличение зарплаты составило 4,3%.
ИСТОЧНИК KP.RU