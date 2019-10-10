2019-10-10T09:31:34+03:00
Авто

«Классика» и ретроавто получат льготы на налоги, страховку и техосмотр

Все это будет регламентировано новым ГОСТом
Елена АКИМОВА
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Ретроавтомобили будут ставить на учет по новому ГОСТуРетроавтомобили будут ставить на учет по новому ГОСТуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Владельцы классических и ретроавтомобилей получат льготы и будут освобождены от транспортного налога, смогут экономить на страховке и проходить техосмотр по старым правилам. се это благодаря новому ГОСТу, который разрабатывает ФГУП НАМИ по заказу Российской автомобильной федерации (РАФ). В документе прописаны критерии, по которым автомобиль может считаться классическим или раритетным.

Проект ГОСТа уже прошел публичные слушания и был одобрен Техническим комитетом. Теперь дело за Росстандартом, после этого правила вступят в силу.

Сейчас в России более 2,65 млн автомобилей старше 30 лет, большая половина приходится на Lada. Но не все данные авто попадут под действие ГОСТа. Классическим авто будет признаваться машина, сохраненная или восстановленная до состояния оригинала. Раритетным - оригинальные двигатель, кузов и рама.

Оценивать машины смогут аккредитованные эксперты, которые сдадут экзамены и пройдут переаттестацию по каждой марке авто.

Самые строгие требования для классического автопрома. Любые отклонения от оригинала грозят штрафными баллами, если из свыше ста, то на учет такой транспорт не поставить. В случае положительного решения, автомобилю выдадут номера с литерой «К». Это позволит современной «классике» беспрепятственно двигаться по дорогам общего пользования.

А вот хот-роды и другой автотюнинг с заменой двигателя в ГОСТ «Транспортные средства раритетные и классические» не попали. Под сомнением и военная техника, оказавшаяся гражданском пользовании, вроде бронеавтомобилей. С ними пока вопрос не решен.

Эксперты оценивает новый ГОСТ положительно, но признают, что все существующие проблемы с постановкой «классики» и раритета на учет он не решит, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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