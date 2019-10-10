Минюст отправит злостных неплательщиков алиментов в тюрьму

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-10T09:48:49+03:00

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Родителей, которые не платят алименты и всячески избегают данной процедуры, теперь будут наказывать строже. Минюст рассматривает механизм ужесточения действующего законодательства, который будет предусматривать тюремное заключение за данное нарушение.

Злостные неплательщики алиментов могут оказаться за решеткой, если не выполняют своих обязательств без уважительной причины.

Пока конкретные сроки лишения свободы не указываются, поправкам еще предстоит получить одобрение в Госдуме.

Кстати, изменения коснутся не только тех, кто отлынивает от содержания детей, но и тех, кто не помогает нетрудоспособным родителям. То есть, дети, оставившие своих родных в трудной жизненной ситуации, тоже рискуют свободой.

В ведомстве подчеркнули, что данный документ защитит права сотен тысяч человек и позволит оперативнее взыскивать долги с нарушителей, ведь мало кто хочет оказаться за решеткой, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU