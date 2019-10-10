В Москве неизвестный ударил водителя "скорой" ножом

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-10T10:09:32+03:00

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В Москве неизвестный ударил водителя машины "скорой помощи" рукояткой ножа. Об этом сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

В полицию обратились сами медики. Они же и рассказали, что в среду, 9 октября, на Ярославском шоссе на них напал водитель автомобиля "Ниссан Тиида". Служебная и легковая машины не поделили дорогу, в результате чего возник конфликт.

Мужчина стал угрожать 38-летнему водителю "скорой помощи" убийством, а потом ударил его по голове предметом, внешне напоминающим нож. Сразу после этого нападавший скрылся. Инцидент не попал на камеры видеонаблюдения, но номер его автомобиля уже известен полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.

Стоит отметить, что сотрудники "скорой помощи" довольно часто подвергаются опасности. Например, 6 октября на врача в Иркутске напал с ножом его собственный пациент, а через несколько дней похожая ситуация произошла в Омске. Сайт omsk.kp.ru писал, что потерявший сознание мужчина начал угрожать своим спасителям расправой, когда очнулся.

ИСТОЧНИК KP.RU