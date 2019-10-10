2019-10-10T10:17:15+03:00
Общество

Больше всего рожают в Тыве, а меньше всего в Леноблатси

В среднем на каждую россиянку приходится 1,579 ребенка
Елена АКИМОВА
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Рождаемость в России постепенно падаетРождаемость в России постепенно падаетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среднем в России на каждую женщину приходится 1,579 ребенка – этот коэффициент рождаемости используется для статистических отчетов. Эксперты констатируют – этого недостаточно, что остановить естественную убыль населения. Только для того, чтобы сохранить число жителей нашей страны в существующем количестве, в каждой паре должно быть по два ребенка.

Пока же чаще всего рожают на селе - 1,870 ребенка на женщину, а в городе данный показатель ниже - 1,489 ребенка.

В регионах рождаемость тоже разная. В лидерах рейтинга Тува. Здесь на каждую представительницу прекрасной половины человечества приходится 2,97 ребенка. Кстати, этот регион в лидерах не только по данному показателю: здесь реже всего разводятся и меньше других имеют доход.

Лидеры рейтинга рождаемости по данным Росстата:

Тува – 2,97,

Чечня – 2,6,

Республика Алтай – 2,35,

Ненецкий автономный округ – 2,24,

Бурятия – 2,04.

Антилидеры рейтинга:

Воронежская область – 1,34,

Тамбовская область – 1,33,

Смоленская область – 1,28,

Мордовия – 1,25,

Ленинградская область – 1,12.

По прогнозам Росстата, лучше всего дела с рождаемостью в стране обстояли в 2015 году, тогда показатель составлял 1,777. Если в ближайшее время не принять меры, то к 2035 году показатель может снизиться до 1,509, а если реализуется положительный сценарий, то возрастет до 1,890, пишет News.ru.

Ранее сайт kp.ru писал, что по данным из доклада «Демография-2024», подготовленного Общественной палатой РФ, к 2024 году при нынешнем уровне рождаемости мы будем терять уже до 600 тысяч человек в год. Это население не самого маленького областного центра. Представьте: год прошел — и нет у нас Томска (576 тыс). Еще год — и остались без Хабаровская (617 тыс). Следующий — и вычеркиваем Оренбург со всеми его 564 тыс. жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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