2019-10-10T11:05:50+03:00
Политика

Зеленский заявил, что готов уйти с поста президента Украины

Глава государства оставит свой пост, если начнутся массовые протесты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности в любой момент оставить свой пост, если население продолжит выдвигать соответствующие требования. Таким образом он прокомментировал масштабные протесты, охватившие страну.

"По поводу Майдана. Я ничего не боюсь. В любой момент, в любую секунду, если общество захочет, чтобы я не был президентом. Кровопролития не будет, я спокойно к этому отношусь", - сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что люди должны понимать, к чему приведет их выбор. По словам Зеленского, речь пойдет не о прекращении войны, а о выборе из "меню товаров" на "продажном политическом рынке".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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