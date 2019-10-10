2019-10-10T11:50:37+03:00
Общество

Адвокат предположила, что штрафы за курение детей приведут к насилию в семьях

Инициатива принадлежит МВД России [опрос]
Елена АКИМОВА
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Адвокат уверена, что нельзя наказывать родителей за курение детейАдвокат уверена, что нельзя наказывать родителей за курение детейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В МВД предлагают бороться с детским курением радикальным способом – штрафовать родителей, которые не смогли уберечь свое чадо от пагубной привычки.

Инициатива была зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября, пишет газета «Известия».

Эта мера, по мнению лидера движения «За права женщин России», почётного адвоката России Людмилы Айвар – данный подход породит насилие и рукоприкладство в семьях.

Чтобы избежать штрафов родителям придется «закручивать гайки» детям, часто разговоры не дают результата и в ход пойдут силовые меры.

- Если ребенок в подростковом возрасте берет сигарету, то его вряд ли убедишь, он уже состоявшийся человек. Тут в пять-то лет не уговоришь есть кашу, потому что он хочет питаться в Макдональдсе. Мне кажется, этот вопрос нужно решать иным способом, - комментирует юрист ИА «НСН».

ИСТОЧНИК KP.RU

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