Адвокат предположила, что штрафы за курение детей приведут к насилию в семьях
В МВД предлагают бороться с детским курением радикальным способом – штрафовать родителей, которые не смогли уберечь свое чадо от пагубной привычки.
Инициатива была зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября, пишет газета «Известия».
Эта мера, по мнению лидера движения «За права женщин России», почётного адвоката России Людмилы Айвар – данный подход породит насилие и рукоприкладство в семьях.
Чтобы избежать штрафов родителям придется «закручивать гайки» детям, часто разговоры не дают результата и в ход пойдут силовые меры.
- Если ребенок в подростковом возрасте берет сигарету, то его вряд ли убедишь, он уже состоявшийся человек. Тут в пять-то лет не уговоришь есть кашу, потому что он хочет питаться в Макдональдсе. Мне кажется, этот вопрос нужно решать иным способом, - комментирует юрист ИА «НСН».
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ИСТОЧНИК KP.RU