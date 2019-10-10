В ГИБДД подтвердили планы по внесению гироскутеров в ПДД
Заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-майор полиции Владимир Кузин подтвердил информацию о том, что ГИБДД совместно с министерством транспорта России прорабатывает изменения в правила дорожного движения в части использования электросамокатов, гироскутеров и моноколес.
Представитель Госавтоинспекции пояснил, что такие средства индивидуальной мобильности становятся все более популярными и доступными, в том числе для детей, но нормативно они никак не определены.
Самокат обгоняет мотоцикл.
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ИСТОЧНИК KP.RU