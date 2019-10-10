В новой онлайн-игре платежной системы «Мир» разыгрывают деньги, ценные призы и билеты на матч сборной России

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-10T12:55:39+03:00

Держатели карт “Мир” могут разгадывать загадки, проходить квесты - и получать за это вполне реальные награды

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Билеты на матч сборной России по футболу, деньги, ценные призы… Награды в новой онлайн-игре «Карта Мира» вовсе не виртуальные. В игре, которую запустила платежная система «Мир», могут принять участие держатели карт «Мир» семнадцати банков.

Чтобы начать играть, нужно зайти на сайт game.privetmir.ru. Здесь пользователей ждет первый этап - мини-игра, после прохождения которой станут доступны следующие уровни: несколько локаций партнеров и Суперигра.

За выполнение квестов и заданий участников ждут виртуальные монеты. “Золото” в виртуальный кошелек также добавят и за настоящие покупки - по одной монете за каждую оплату по карте “Мир” дороже 50 рублей.

Чем больше у вас виртуальных монет - тем больше возможностей открывается в игре. На новых локациях участников ждут призы от Юлмарт, ivi.ru, kari, OneTwoTrip, Sunlight. А те, кто дойдут до Суперигры, получат шанс выиграть билеты на матч сборной России по футболу, денежные вознаграждения и другие ценные призы.

- Наша стратегическая задача как платежной системы - сделать карту «Мир» частью повседневной жизни людей, - говорит коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин. - Для этого мы не только регулярно разрабатываем новые выгодные предложения и преимущества по «Миру», но и экспериментируем с форматами коммуникации с пользователями. Игровой формат давно уже доказывает свою успешность в разных сферах, и мы решили предложить держателям карт «Мир» не только получать выгоду, но и увлекательно провести время.

Проверить список банков, поддержавших игру, и узнать про нее подробности, можно на сайте game.privetmir.ru.