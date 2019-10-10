В Госдуме прокомментировали призыв польского депутата по санкциям против России

СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-10T14:10:34+03:00

Депутат Дмитрий Новиков считает, что отменять санкции нужно целиком, а не по частям

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал предложение лидера Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша отменить в отношении России экономические санкции, но оставить политические. Депутат отметил, что таким образом Польша хочет решить собственные проблемы, а не наладить отношения.

«Он выдвигает идею, что санкции ничего не изменили, но при этом предлагает дифференцированный подход: отказаться от экономических санкций, из-за которых страдает определённый сегмент польской экономики, но оставить политические. Это попытка решить собственные проблемы, оставаясь в контексте общего антироссийского вектора», — цитирует Новикова RT.

Депутат добавил, что польским политикам следует быть более последовательным в своих решениях и если и отменять санкции, то целиком, а не разделяя их на «хорошие и плохие».

Ранее Косиняк-Камыш призвал отменить экономические санкции в отношении России, поскольку они никак не изменили ситуацию на Донбассе. А вот политические санкции, по мнению польского политика, можно оставить, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU