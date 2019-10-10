2019-10-10T14:31:51+03:00
Политика

Путин назначил новых начальников трех управлений президента

Новые должности получили Максим Травников, Антон Федоров и Татьяна Локаткина
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управления президента России по информационному и документационному обеспечению, по вопросам госслужбы и кадров, а также обеспечения конституционных прав граждан получили новых руководителей. Соответствующие указы подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно им, новые назначения получили Максим Травников, Антон Федоров и Татьяна Локаткина.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24