Путин назначил новых начальников трех управлений президента
Новые должности получили Максим Травников, Антон Федоров и Татьяна Локаткина
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Управления президента России по информационному и документационному обеспечению, по вопросам госслужбы и кадров, а также обеспечения конституционных прав граждан получили новых руководителей. Соответствующие указы подписал глава государства Владимир Путин.
Согласно им, новые назначения получили Максим Травников, Антон Федоров и Татьяна Локаткина.
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ИСТОЧНИК KP.RU