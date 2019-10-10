2019-10-10T16:16:04+03:00
В мире

Обвиняемых в убийстве российского посла в Турции Карлова отпустили из-под стражи

В сентябре суд отклонил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения обвиняемым
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полицейский выстелил дипломату в спинуПолицейский выстелил дипломату в спинуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Суд в Турции освободил из под стражи обвиняемых в убийстве российского посла Андрея Карлова. На прошлом заседании, которое состоялось 6 сентября, адвокаты просили изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Тогда суд Анкары по особо тяжким преступлениям отклонил ходатайство.

По делу в качестве обвиняемых проходят три человека, они не признают свою вину в убийстве российского посла. Дело рассматривают в суде с января 2019 года. Как сообщают РИА Новости, следующее заседание назначено на 29 ноября.

Напомним, Андрей Карлов застрелен 19 декабря 2016 года на выставке "Россия глазами турков". Мужчина в черном костюме зашел за спину выступающего у микрофона дипломата и выпустил целую обойму пистолета. Убийство произошло под прицелами камер журналистов. Позже стало известно, что нападение устроил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Его ликвидировали силы безопасности.

Под стражу попали организаторы выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Совфеде прокомментировали слова Зеленского относительно решения ситуации в Донбассе
Эксперты предрекли рост пенсий выше запланированного
Зеленский выступил против введения военного положения в Украине
Тайфун в Японии помешал проведению гонок «Формулы-1»
В Кремле назвали дату первого заседания Конституционного комитета Сирии
«Не играю в игры»: Зеленский отказался публиковать расшифровку переговоров с Путиным
Эрдоган пригрозил открыть границы в Европу для сирийских беженцев
“Движение в сторону мира без наличных”: Переводы за границу между Mastercard и “Мир” станут быстрее и надежнее
В Шереметьево готовится к посадке самолет с неисправной стойкой шасси
Путин заявил, что Россия заинтересована в честном спорте
Юные инспекторы движения: В России стартовал проект по обучению детей безопасности дорожного движения
Путин назначил новых начальников трех управлений президента
Нобелевская премия по литературе за 2019 год досталась Петеру Хандке
В Госдуме прокомментировали призыв польского депутата по санкциям против России
Расследованием роли Киева в крушении МН17 займется независимая организация
Мусульмане заменили Египту российских туристов
Медведев поручил отменить комиссию за переводы в рамках одного банка
Лавров: Россия будет добиваться начала диалога Турции и Сирии
В новой онлайн-игре платежной системы «Мир» разыгрывают деньги, ценные призы и билеты на матч сборной России
В Родительском комитете прокомментировали инициативу наказывать родителей курящих детей
Аналитик: торговая война США и Китая ударит по ценам на нефть
Дочь Надежды Каратаевой опровергла сообщения о ее смерти