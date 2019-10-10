Обвиняемых в убийстве российского посла в Турции Карлова отпустили из-под стражи

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-10T16:16:04+03:00

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Суд в Турции освободил из под стражи обвиняемых в убийстве российского посла Андрея Карлова. На прошлом заседании, которое состоялось 6 сентября, адвокаты просили изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Тогда суд Анкары по особо тяжким преступлениям отклонил ходатайство.

По делу в качестве обвиняемых проходят три человека, они не признают свою вину в убийстве российского посла. Дело рассматривают в суде с января 2019 года. Как сообщают РИА Новости, следующее заседание назначено на 29 ноября.

Напомним, Андрей Карлов застрелен 19 декабря 2016 года на выставке "Россия глазами турков". Мужчина в черном костюме зашел за спину выступающего у микрофона дипломата и выпустил целую обойму пистолета. Убийство произошло под прицелами камер журналистов. Позже стало известно, что нападение устроил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Его ликвидировали силы безопасности.

Под стражу попали организаторы выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU