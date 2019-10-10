Центробанк: Телефонные мошенники научились обманывать с помощью подмены банковских номеров

СЕГОДНЯ 17:13 2019-10-10T17:18:53+03:00

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В Центробанке сообщили о новом способе хищения денег с банковских карт россиян. Если раньше аферисты «работали» преимущественно как психологи, обманывая о попавших в «беду» или ДТП родственниках, то теперь мошенники действуют как опытные программисты. Их ноу-хау подмена телефонных номеров.

Аферисты меняют свои номера на те, что официально закреплены за банковскими учреждениями. Так что при проверки номера, у клиента банка не возникает сомнения, что звонит именно сотрудник кредитной организации.

- Технология подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные номерам кол центров кредитных организации , позволила им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакции совершать хищения средств жертв, - сказано в отчете Центробанка.

Благодаря тому что мошенники зачастую имеют и другие персональные данные клиента банка, тот сообщает им контрольные слова, коды подтверждений, с помощью этих данных аферисты могут оставить счет на зарплатной карте с нулевым показателем.

Ранее ЦБ разделил россиян по их "финансовому темпераменту", исследование провели социологи.

ИСТОЧНИК KP.RU