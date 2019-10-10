В России почти в 40 раз выросло число заблокированных номеров мошенников

СЕГОДНЯ 17:35 2019-10-10T17:35:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество сообщений о телефонных номерах, которые используют мошенники в своих целях за прошедший год существенно увеличилось. Так, с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года подразделение ЦБ направило запросы на блокировку 4936 телефонных номеров, задействованных в мошеннических атаках, СМС-рассылках, заражениях вредоносными программами и т. д. Об этом говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) департамента информационной безопасности ЦБ РФ.

Отмечается, что годом ранее за аналогичный период было заблокировано всего 127 телефонных номеров, принадлежащих мошенникам, что в 39 раз меньше, чем теперь.

Кроме того, отмечается, что в 2019 году мошенники нашли новый способ обманывать своих жертв. Преступники покупают номера, похожие на номера банковских call-центров и обзванивают людей в надежде, что те поверят, что с ними общается сотрудник службы безопасности кредитной организации. Это помогает преступникам втереться в доверие и похитить деньги, пишет news.ru

ИСТОЧНИК KP.RU