2019-10-10T17:48:00+03:00
Общество

Путин поздравил легкоатлетку Ласицкене с тремя золотыми медалями на мирового первенства

Президент в телефонном разговоре пообещал поддержку спортсменке и всем легкоатлетам
Юлия САЛЬНИКОВА
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До российской легкоатлетки еще никто не становился чемпионом мира в этом виде спорта триждыДо российской легкоатлетки еще никто не становился чемпионом мира в этом виде спорта триждыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Владимир Путин лично поздравил легкоатлетку Марию Ласицкене с победой в мировом первенстве. Спортсменка выиграла сразу три золотые медали и в третий раз стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Ранее она уже побеждала в 2015 и 2017 году. Глава государства позвонил Ласицкене и поздравил ее с «уникальным достижением».

- Президент заверил спортсменку, что и дальше будет оказываться поддержка ей лично и всем легкоатлетам, - приводит комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова ТАСС.

Легкоатлетке всего 26 лет. В СМИ ее называют "непобедимая" - ранее только две спортсменки в этом виде спорта занимали первые места на чемпионате мира по два раза. Трижды становиться мировым лидером до Марии никому не доводилось. На официальных стартах Ласицкене преодолела планку на высоте 2 метра и выше 76 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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