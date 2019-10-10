Путину подарили бриллиантовую перчатку от российских боксеров

СЕГОДНЯ 19:13 2019-10-10T19:21:27+03:00

Президент рассказал, что бокс был первым видом спорта, которым он занимался Фото: Кадр видео

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На выставке форума «Россия – спортивная держава» Владимиру Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку. Ценный подарок президенту вручили, когда он подошел к стенду Федерации бокса России.

Спортсмены пригласили главу государства на совместную тренировку, в ответ на это Владимир Путин рассказал, что именно бокс был первым видом спорта, которым он начал заниматься с юношеские годы.

- Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос, и все прекратилось. К врачу не ходил, вправляли, долго очень срасталось, - приводит слова Владимира Путина РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737090" frameborder="0"></iframe> Путин и бриллиантовая перчатка от российских боксеров.

В жизни президента, рассказывает пресс-секретарь главы государства, спорт занимает почетное место: плавание, хоккей. Но особенное отношение у Владимира Путина с дзюдо - в ферале после переговоров в Сочи по Сирии, он вышел на татами с олимпийскими чемпионами.

ИСТОЧНИК KP.RU