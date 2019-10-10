Путину подарили бриллиантовую перчатку от российских боксеров
На выставке форума «Россия – спортивная держава» Владимиру Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку. Ценный подарок президенту вручили, когда он подошел к стенду Федерации бокса России.
Спортсмены пригласили главу государства на совместную тренировку, в ответ на это Владимир Путин рассказал, что именно бокс был первым видом спорта, которым он начал заниматься с юношеские годы.
- Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос, и все прекратилось. К врачу не ходил, вправляли, долго очень срасталось, - приводит слова Владимира Путина РИА Новости.
Путин и бриллиантовая перчатка от российских боксеров.
В жизни президента, рассказывает пресс-секретарь главы государства, спорт занимает почетное место: плавание, хоккей. Но особенное отношение у Владимира Путина с дзюдо - в ферале после переговоров в Сочи по Сирии, он вышел на татами с олимпийскими чемпионами.
ИСТОЧНИК KP.RU