В Госдуме отказались делать понедельник после Пасхи выходным днем
В Государственной думе отклонили законопроект о введении дополнительного выходного дня – в понедельник после Пасхи. С предложением дать россиянам выходной в этот день выступили депутаты ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
Авторы законопроекта приводили результаты соцопроса – в России не меньше85 процентов населения отмечает этот религиозный праздник. Установление дополнительного выходного, как пишут авторы проекта в пояснительной записке к закону, стало бы «данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества страны».
Однако, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заключил - работа в выходной день оплачивается в двойном размере, а значит введение выходного может повлечь дополнительную финансовую нагрузку на работодателей.
- Внесение предлагаемых законопроектом изменений может повлечь возникновение напряженности в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений граждан, - добавили депутаты из комитета Совета Федерации по социальной политике. Комментарий приводит РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU