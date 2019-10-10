В Госдуме отказались делать понедельник после Пасхи выходным днем

СЕГОДНЯ 19:37 2019-10-10T19:40:15+03:00

После Пасхи россияне не будут отдыхать - решили в Госдуме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Государственной думе отклонили законопроект о введении дополнительного выходного дня – в понедельник после Пасхи. С предложением дать россиянам выходной в этот день выступили депутаты ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

Авторы законопроекта приводили результаты соцопроса – в России не меньше85 процентов населения отмечает этот религиозный праздник. Установление дополнительного выходного, как пишут авторы проекта в пояснительной записке к закону, стало бы «данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества страны».

Однако, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заключил - работа в выходной день оплачивается в двойном размере, а значит введение выходного может повлечь дополнительную финансовую нагрузку на работодателей.

- Внесение предлагаемых законопроектом изменений может повлечь возникновение напряженности в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений граждан, - добавили депутаты из комитета Совета Федерации по социальной политике. Комментарий приводит РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU