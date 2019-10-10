2019-10-10T20:39:09+03:00
Спорт

Звезда "Ливерпуля" Робертсон выведет Шотландию на матч против России

Поединок отборочного турнира Евро-2020 пройдет сегодня в "Лужниках"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Энди Робертсон - игрок "Ливерпуля".Энди Робертсон - игрок "Ливерпуля".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сборная Шотландии назвала стартовый состав на игру отборочного турнира Евро-2020 против команды России. У шотландцев пока что только 6 очков и 5 место в отборочной группе. У гостей "Лужников" - боевой состав для этого поединка. В капитанах - игрок "Ливерпуля" Эндрю Робертсон.

Стартовый состав: Маршалл, Палмер, Робертсон, Малгрю, Делвин, Флек, Снордграсс, Макгинн, Бурк, Макгрегор, Фрейзер.

Запасные: Маклафлин, Макгиллврей, Финдлей, Галлахер, Рассел, Форрест, Армстронг, Шанкланд, Кристин, О Доннелл, Тэйлор.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Шотландия. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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