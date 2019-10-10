Звезда "Ливерпуля" Робертсон выведет Шотландию на матч против России
Сборная Шотландии назвала стартовый состав на игру отборочного турнира Евро-2020 против команды России. У шотландцев пока что только 6 очков и 5 место в отборочной группе. У гостей "Лужников" - боевой состав для этого поединка. В капитанах - игрок "Ливерпуля" Эндрю Робертсон.
Стартовый состав: Маршалл, Палмер, Робертсон, Малгрю, Делвин, Флек, Снордграсс, Макгинн, Бурк, Макгрегор, Фрейзер.
Запасные: Маклафлин, Макгиллврей, Финдлей, Галлахер, Рассел, Форрест, Армстронг, Шанкланд, Кристин, О Доннелл, Тэйлор.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Шотландия. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU