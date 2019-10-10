Первый тайм матча Россия - Шотландия завершился вничью 0:0
В Москве на стадионе "Лужники" завершился первый тайм матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Россия принимает на своем поле Шотландию и нашим необходимо одержать победу, чтобы продвигаться к своей цели - выходу в финальный турнир Евро-2020.
В первом тайме российская сборная мощно давила и имела шансы открыть счет. Однако же забить шотландцам не удалось. На перерыв команды ушли при счете 0:0 на табло. Через 15 минут поединок будет возобновлен.
Отметим, что вариант с досрочным выходом нашей команды на Евро-2020 отпал после того, как Кипр победил в гостях команду Казахстана со счетом 2:1. И для попадания в число финалистов нам надо не 1, а 4 очка в двух играх.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Шотландия, который проходит на стадионе "Лужники".
ИСТОЧНИК KP.RU