"Так и давайте поговорим!": Скабеева ответила Зеленскому, который назвал общение с ней "очень опасным"
Российская журналистка поблагодарила лидера Незалежной за то, что он смотрит ее передачу
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Российская журналистка Ольга Скабеева поблагодарила лидера Украины Владимира Зеленского за то, что он смотрит ее передачу.
Россиянка отметила, что формат передачи "60 минут" предполагает диалог людей с разными взглядами.
Так Скабеева ответила лидеру Незалежной, который ранее назвал общение с ней "очень опасным".
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ИСТОЧНИК KP.RU