2019-10-10T23:34:08+03:00
Политика

"Так и давайте поговорим!": Скабеева ответила Зеленскому, который назвал общение с ней "очень опасным"

Российская журналистка поблагодарила лидера Незалежной за то, что он смотрит ее передачу
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российская журналистка Ольга Скабеева поблагодарила лидера Украины Владимира Зеленского за то, что он смотрит ее передачу.

Россиянка отметила, что формат передачи "60 минут" предполагает диалог людей с разными взглядами.

Так Скабеева ответила лидеру Незалежной, который ранее назвал общение с ней "очень опасным".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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