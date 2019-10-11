Трамп: переговоры КНР и США по торговле идут хорошо

СЕГОДНЯ 01:47 2019-10-11T01:47:01+03:00

Американский лидер подтвердил, что следующая встреча состоится с его участием в Белом доме в пятницу, 11 октября

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры США и КНР по торговле идут очень хорошо.

Президент Штатов также подтвердил, что следующая встреча состоится с его участием в Белом доме в ближайшую пятницу, 11 октября. В мероприятии примет участие вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ.

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ИСТОЧНИК KP.RU