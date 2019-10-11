В Саратове обнаружили тело пропавшей девятилетней девочки

СЕГОДНЯ 02:41 2019-10-11T02:48:15+03:00

Она ушла в школу в среду, 9 октября, и не вернулась домой

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Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что тело девятилетней девочки, которая в среду, 9 октября, ушла из дома в школу и не вернулась, было обнаружено в Саратове.

- Нашли тело девочки, - сообщил Бусаргин.

Ранее сообщалось, что поиски ребенка были прекращены. Об этом рассказали в поисковом отряде "Лиза Алерт" в Саратове после того, как в СМИ появились информация о том, что девочка найдена мертвой, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях школьник убил одноклассницу в заброшенной военной части в Подмосковье. Девятиклассница получила смертельную травму головы.Труп подростка нашли на заброшенном военном объекте в микрорайоне Заря. Спустя некоторое время удалось установить личность виновника трагедии. Юношу доставили в отделение Следственного комитета и там он рассказал, что преступление было совершенно в ходе конфликта.

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ИСТОЧНИК KP.RU