Комитет Госдумы прорабатывает поправки в бюджет по индексации зарплат военнослужащим
Ранее комитет по обороне опубликовал свое заключение на проект бюджета
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Зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин заявил, что Госдума прорабатывает корректировку бюджета на 2020 год, связанную с поправками об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам. Швыткин заявил, что четких параметров по данному вопросу пока нет.
- Вопрос прорабатывается. Сейчас заложена в бюджете индексация с 1 октября 2020 года действующим военнослужащим, военным пенсионерам и гражданскому персоналу только на 3%, - сообщил зампред комитета.
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ИСТОЧНИК KP.RU