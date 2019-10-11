Комитет Госдумы прорабатывает поправки в бюджет по индексации зарплат военнослужащим

СЕГОДНЯ 04:14 2019-10-11T04:14:48+03:00

Ранее комитет по обороне опубликовал свое заключение на проект бюджета

Изменить размер текста: A A

Зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин заявил, что Госдума прорабатывает корректировку бюджета на 2020 год, связанную с поправками об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам. Швыткин заявил, что четких параметров по данному вопросу пока нет.

- Вопрос прорабатывается. Сейчас заложена в бюджете индексация с 1 октября 2020 года действующим военнослужащим, военным пенсионерам и гражданскому персоналу только на 3%, - сообщил зампред комитета.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU