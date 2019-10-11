2019-10-11T07:19:39+03:00
Происшествия

Актер Михаил Кокшенов попал в больницу

Поводом для беспокойства стала гнойная рана на ноге
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Известный советский и российский актер Михаил Кокшенов был доставлен в одну из московских больниц в минувший четверг, 10 октября. Родственники артиста решили показать его врачам из-за гнойной раны на ноге.

Согласно данным "Пятого канала", Михаила Михайловича осмотрели, обработали воспалившееся место и оказали другую необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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