2019-10-11T09:37:06+03:00
Экономика

Минфин запретит банкам навязывать дополнительные услуги

Исключением является необходимость страхования предмета залога при кредитовании
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министерство финансов России хочет внести поправки в закон "О потребительском кредите". Новая статья запретит банкам навязывать дополнительные услуги при выдаче займа.

Речь идет о ситуациях, когда учреждение отказываться выдавать кредит, пока клиент, например, не оформит страховку. Исключением являются случаи, при которых необходимо застраховать предмет залога (если это прописано в договоре).

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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