Минфин запретит банкам навязывать дополнительные услуги
Исключением является необходимость страхования предмета залога при кредитовании
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Министерство финансов России хочет внести поправки в закон "О потребительском кредите". Новая статья запретит банкам навязывать дополнительные услуги при выдаче займа.
Речь идет о ситуациях, когда учреждение отказываться выдавать кредит, пока клиент, например, не оформит страховку. Исключением являются случаи, при которых необходимо застраховать предмет залога (если это прописано в договоре).
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ИСТОЧНИК KP.RU