Минтруд предложил лишить подрабатывающих матерей детских пособий

СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-11T12:40:00+03:00

Ведомство уже подготовило законопроект о внесении изменений в условия получения выплат по уходу за ребенком

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Министерство труда России подготовило законопроект о внесении изменений в условия получения пособий по уходу за ребёнком. Ведомство предлагает лишать выплат тех матерей, которые во время подработок на неполный рабочий день предоставляют заботу о детях иному лицу. В таком случае право застрахованного лица на ежемесячное пособие по прекращается.

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ИСТОЧНИК KP.RU