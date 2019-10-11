2019-10-11T12:40:00+03:00
Общество

Минтруд предложил лишить подрабатывающих матерей детских пособий

Ведомство уже подготовило законопроект о внесении изменений в условия получения выплат по уходу за ребенком
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Министерство труда России подготовило законопроект о внесении изменений в условия получения пособий по уходу за ребёнком. Ведомство предлагает лишать выплат тех матерей, которые во время подработок на неполный рабочий день предоставляют заботу о детях иному лицу. В таком случае право застрахованного лица на ежемесячное пособие по прекращается.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24