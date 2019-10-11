Минтруд предложил лишить подрабатывающих матерей детских пособий
Ведомство уже подготовило законопроект о внесении изменений в условия получения выплат по уходу за ребенком
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Министерство труда России подготовило законопроект о внесении изменений в условия получения пособий по уходу за ребёнком. Ведомство предлагает лишать выплат тех матерей, которые во время подработок на неполный рабочий день предоставляют заботу о детях иному лицу. В таком случае право застрахованного лица на ежемесячное пособие по прекращается.
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ИСТОЧНИК KP.RU