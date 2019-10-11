2019-10-11T14:12:57+03:00
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в Манчестере

Полицейские задержали мужчину на месте преступления
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра Аrndale в британском Манчестере в пятницу, 11 октября. В результате инцидента пострадали по меньшей мере четыре человека, о погибших не сообщается.

Нападавшего уже задержали полицейские. В отношении мужчины пришлось применить электрошокер. Здание эвакуировано.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В АРБ согласились со штрафами для банков, навязывающих страховки
Минздрав не планирует запрещать рекламу сладких напитков
В Кении разбился пассажирский самолет
В Минздраве назвали самые «популярные» детские заболевания
В гильдии автошкол поддержали тесты на алкоголизм для водителей
Минтруд предложил лишить подрабатывающих матерей детских пособий
Жители Саратова несут цветы и игрушки к школе убитой Лизы Киселевой
Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить развод сил в Донбассе
Нобелевская премия мира 2019 года досталась премьер-министру Эфиопии
Путин: Россия создаст РСМД в ответ на аналогичные действия США
Автоэксперт поддержал идею о проверке водителей на хронический алкоголизм
Назван продукт, снижающий риск развития сердечных заболеваний
Минздрав назвал регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Москвичам поступают электронные письма с вирусом "от МФЦ"
Военный самолет Ан-72 пропал с радаров в ДР Конго
В Подмосковье мужчина зарезал троих человек