Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в Манчестере
Полицейские задержали мужчину на месте преступления
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Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра Аrndale в британском Манчестере в пятницу, 11 октября. В результате инцидента пострадали по меньшей мере четыре человека, о погибших не сообщается.
Нападавшего уже задержали полицейские. В отношении мужчины пришлось применить электрошокер. Здание эвакуировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU