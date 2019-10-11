«Невосполнимая потеря»: космонавт-испытатель Максим Сураев о смерти Леонова

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-11T15:30:26+03:00

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Герой России, депутат Государственной думы, космонавт-испытатель Максим Сураев назвал смерть Алексея Леонова невосполнимой потерей.

Он подчеркнул, что Леонов был настоящей легендой и настоящим примером для подражания.

- Алексей Архипович — великий космонавт, великий человек, первый вышел в открытый космос. Для нас он был примером и эталоном даже после ухода из отряда космонавтов. Он всегда был в курсе всех дел, проблем, очень нам помогал. Очень жаль, что так случилось. Он — человек-легенда, - прокомментировал Сураев RT.

Известный советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86 году жизни. Он будет похоронен 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.

Алексей Леонов стал первым человеком, совершившим выход в открытый космос. Имел звание Героя Советского Союза.

Ранее космонавт Андрей Борисенко назвал Алексея Леонова своим учителем.

ИСТОЧНИК KP.RU