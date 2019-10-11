2019-10-11T15:35:30+03:00
Общество

После убийства Лизы Киселевой в Саратове детский омбудсмен требует ужесточить наказание для виновников гибели детей

Анна Кузнецова на радио «Комсомольская правда» рассказала о внесенным в Госдуму законопроекте
Юлия САЛЬНИКОВА
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Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с расследованием гибели Лизы КиселевойАнна Кузнецова прокомментировала ситуацию с расследованием гибели Лизы КиселевойФото: Иван МАКЕЕВ
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила за ужесточение наказания для убийц детей. Омбудсмен рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» о предложении, которое Аппарат уже направил на рассмотрение в Госдуму. Законопроект касается изменений в уголовном кодексе.

Напомним, в ночь на 11 октября после продолжительных поисков в Саратове обнаружено тело Лизы Киселевой. Девочку жестоко убили и спрятали в гараже одного из кооперативов.

- Ужасающее преступление, все следили за ситуацией с момента пропажи Лизы, столько людей подключилось к поискам, все надеялись... Скорбим, соболезнуем родителям, родственникам, - сказала Анна Кузнецова.

Она призналась, что даже самое жестокое наказание для преступника не искупит страданий семьи и не вернет ребенка. Но, возможно, это остановит следующее преступление.

- Мы требуем ужесточения наказания для таких преступников! Мы уже внесли свои предложения в Государственную Думу, а на днях я просила ускорить принятие соответствующего законопроекта, на что получили положительный ответ. Я надеюсь на скорейшее принятие этих мер, - сказала детский омбудсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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