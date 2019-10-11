Роскосмос: Алексей Леонов вписал себя золотыми буквами в мировую историю космонавтики

СЕГОДНЯ 15:53 2019-10-11T15:57:50+03:00

Первый человек в открытом космосе скончался на 86 году жизни

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В «Роскосмосе» вспоминают легендарного космонавта Алексея Леонова. О его смерти стало известно в пятницу 11 октября. Леонов скончался на 86 году жизни от продолжительной болезни. Имя его известно не только в России, он был первым человеком, побывавшим в открытом космосе. Леонов стал образцом для подражания для многих российских космонавтов и даже астронавтов из других стран.

- Один из первых космонавтов мировой космической эры, навсегда преданный отечеству и своему делу, он вписал себя золотыми буквами в мировую историю космонавтики, - сообщают в «Роскосмосе».

В госкорпорации выразили соболезнования родным космонавта. Семье направлена телеграмма от имени главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/737273" frameborder="0"></iframe> Умер космонавт Алексей Леонов.Легенда. Герой. Выдающийся космонавт. Всё это Алексей Леонов. 11 октября его не стало. Он скончался на 86-м году жизни

Алексей Леонов был дважды Героем Советского Союза. Прощание с космонавтом пройдет 15 октября 2019 года в 11.00 на Мытищинском военном мемориальном кладбище.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737269" frameborder="0"></iframe> 18 марта 1965 года — выход Алексея Леонова в открытый космос.Его совершил летчик-космонавт Алексей Леонов с борта корабля "Восход-2", пилотируемого Павлом Беляевым

ИСТОЧНИК KP.RU