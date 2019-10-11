Роскосмос: Алексей Леонов вписал себя золотыми буквами в мировую историю космонавтики
В «Роскосмосе» вспоминают легендарного космонавта Алексея Леонова. О его смерти стало известно в пятницу 11 октября. Леонов скончался на 86 году жизни от продолжительной болезни. Имя его известно не только в России, он был первым человеком, побывавшим в открытом космосе. Леонов стал образцом для подражания для многих российских космонавтов и даже астронавтов из других стран.
- Один из первых космонавтов мировой космической эры, навсегда преданный отечеству и своему делу, он вписал себя золотыми буквами в мировую историю космонавтики, - сообщают в «Роскосмосе».
В госкорпорации выразили соболезнования родным космонавта. Семье направлена телеграмма от имени главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Умер космонавт Алексей Леонов.Легенда. Герой. Выдающийся космонавт. Всё это Алексей Леонов. 11 октября его не стало. Он скончался на 86-м году жизни
Алексей Леонов был дважды Героем Советского Союза. Прощание с космонавтом пройдет 15 октября 2019 года в 11.00 на Мытищинском военном мемориальном кладбище.
18 марта 1965 года — выход Алексея Леонова в открытый космос.Его совершил летчик-космонавт Алексей Леонов с борта корабля "Восход-2", пилотируемого Павлом Беляевым
ИСТОЧНИК KP.RU