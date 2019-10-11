2019-10-11T16:09:42+03:00
В мире

НАСА прервало трансляцию выхода астронавтов в космос, чтобы объявить о смерти Алексея Леонова

Первый человек в открытом космосе, дважды герой Советского Союза умер в Москве на 86 году жизни
Юлия САЛЬНИКОВА
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Алексей Леонов скончался на 86 году жизниАлексей Леонов скончался на 86 году жизниФото: Евгения ГУСЕВА
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Американская корпорация NASA прервала прямую трансляцию выхода в космос астронавтов, чтобы сообщить о смерти российского легендарного космонавта Алексея Леонова. В четверг 11 октября в космос вышли два американца – Эндрю Морган и Кристина Кук. Они должны были две водородно-никелевые батареи на более мощные литий-ионные. Трансляцию прервали ради важного сообщения о смерти Леонова, который считается настоящей легендой космонавтики.

Алексей Леонов был первым человеком в открытом космосе. Он дважды удостоен звания Герой Советского Союза. Его первый полет состоялся 18 марта 1965 года.

НАСА прервало в пятницу прямую трансляцию выхода двух своих астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти российского космонавта Алексея Леонова.

Космонавта не стало 11 октября. Он скончался после продолжительной болезни на 86 году жизни в Москве.

18 марта 1965 года — выход Алексея Леонова в открытый космос.Его совершил летчик-космонавт Алексей Леонов с борта корабля "Восход-2", пилотируемого Павлом Беляевым

В российской госкорпорации "Роскосмос" выразили соболезнования семье Леонова. Официальный сайт компании "перекрасили" в траурные черно-белые цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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