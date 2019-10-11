2019-10-11T16:24:38+03:00
В мире

Россиянин убил родителей в Лондоне из-за собаки: Суд приговорил мужчину к 26 годам тюрьмы

Сергей Кудрявцев ранее работал специалистом по визуальным эффектам на съемках «Властелина колец»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сергей сам позвонил в полициюСергей сам позвонил в полициюФото: REUTERS
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Россиянин зарезал пожилых родителей в Лондоне. Причиной убийства стал конфликт по поводу содержания собаки. Сергей Кудрявцев, которому исполнилось 48 лет, настаивал – одители устраивают животному сквозняки, а это опасно для здоровья животного. Что быдет со здоровьем родителей, мужчина переживал не сильно, 20 мая он схватил нож и зарезал сначала свою 68-летнюю мать, потом расправился с 69-летним отцом. Два дня он жил в одном доме с убитыми родственниками. Потом позвонил в полицию и признался в содеянном.

Психиатрическая экспертиза показала – Сергей вменяемый. Он сообщил, что не планировал убийство родителей, но мысли у него такие возникали около месяца до преступления.

В прошлом россиянин, который переехал в Лондон, работал специалистом по визуальным эффектам на съемках «Властелина колец», радиостанция LBC.

Суд приговорил россиянина к 26 годам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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