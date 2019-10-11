Пентагон: Турция ставит под угрозу достигнутый успех в борьбе с террористами

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-11T17:29:37+03:00

США призывает Турцию прекратить операцию "Источник мира" в Сирии Фото: REUTERS

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Пентагон призывает Турцию прекратить спецоперацию в Сирии, поскольку это ставит по угрозу достигнутые в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) успехи. Глава Пентагона Марк Эспер днем 11 октября провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

- В рамках беседы министр Эспер решительно призвал Турцию прекратить действия на северо-востоке Сирии, чтобы увеличить шансы на нахождение Соединенными Штатами, Турцией и нашими партнерами общего способа деэскалации ситуации, прежде чем она станет непоправимой, - сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. Его слова приводит ТАСС.

По сообщениям американских СМИ, погибли два мирных жителя в результате обстрела курдов. Телеканал NTV приводит данные о 70 раненных

Сайт kp.ru писал о гибели участника спецоперации в Сирии. По данным министра обороны Турции в результате военных действий убит один солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU