2019-10-11T17:38:31+03:00
Общество

Путин высказал соболезнования семье космонавта Алексея Леонова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства хорошо знал летчика
Юлия САЛЬНИКОВА
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Алексей Леонов скончался после продолжительной болезниАлексей Леонов скончался после продолжительной болезниФото: Евгения ГУСЕВА
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Владимир Путин высказал слова соболезнования семье Алексея Леонова. О смерти космонавта стало известно в пятницу 11 октября. Леонов скончался на 86 году жизни в Москве после продолжительной болезни. Напомним, он был первым человеком, который вышел в открытый космос. Дважды его награждали званием Герой Советского Союза.

Президент выразил слова соболезнования родным и близким космонавта.

- Они очень хорошо знали друг друга. Путин относился к Леонову с глубоким уважением. Они неоднократно беседовали. Путин всегда восхищался мужеством Леонова и тем, каким он был человеком с большой буквы, -сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В связи со смертью легендарного космонавта 11 октября НАСА прервало прямую трансляцию выхода двух американских астронавтов в открытый космос. Корпорация выразила соболезнованя по поводу кончины россиянина. В "Роскосмосе" "перекрасили" в траурные цвета сайт корпорации, глава компании Дмитрий Рогозин, направил семье Леонова телеграмму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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