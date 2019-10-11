Путин высказал соболезнования семье космонавта Алексея Леонова
Владимир Путин высказал слова соболезнования семье Алексея Леонова. О смерти космонавта стало известно в пятницу 11 октября. Леонов скончался на 86 году жизни в Москве после продолжительной болезни. Напомним, он был первым человеком, который вышел в открытый космос. Дважды его награждали званием Герой Советского Союза.
Президент выразил слова соболезнования родным и близким космонавта.
- Они очень хорошо знали друг друга. Путин относился к Леонову с глубоким уважением. Они неоднократно беседовали. Путин всегда восхищался мужеством Леонова и тем, каким он был человеком с большой буквы, -сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В связи со смертью легендарного космонавта 11 октября НАСА прервало прямую трансляцию выхода двух американских астронавтов в открытый космос. Корпорация выразила соболезнованя по поводу кончины россиянина. В "Роскосмосе" "перекрасили" в траурные цвета сайт корпорации, глава компании Дмитрий Рогозин, направил семье Леонова телеграмму.
ИСТОЧНИК KP.RU