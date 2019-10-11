IV Спартакиада «Кадеты Приволжья-2019» стартовала в Чебоксарах

СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-11T17:44:21+03:00

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Для участия в Спартакиаде в Чувашию приехали более 120 воспитанников из шести кадетских корпусов со всего Приволжья. А именно, из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Пермского края и Нижегородской области. Целых два дня, начиная с сегодняшнего, кадеты будут соревноваться в интеллектуальных викторинах и творческих конкурсах, показывать свои навыки в военно-прикладных и спортивных состязаниях. Поздравить ребят и торжественно открыть Спартакиаду приехал глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

Также в церемонии открытия участвовали депутат Госдумы РФ Николай Малов, заместитель полпреда президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Олег Машковцев, главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров, министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов, директор Чувашского кадетского корпуса Юрий Маслов.

- Спартакиада, которую сегодня проводим, поможет повысить образовательный уровень и физическую спецподготовку ребят. Кроме того, Спартакиада кадетских корпусов наглядно показывает тот вклад, который вносят регионы в воспитание детей. Мы видим, что во всех регионах округа кадетские корпуса становятся элитными учебными заведениями. Мы наблюдаем и развитие чувашского корпуса - в этом году республика нашла дополнительные средства на дооснащение кабинетов, на новое оборудование. Посмотрите, какую спортивную площадку создали! Это сделано для того, чтобы кадетам было комфортно жить, учиться и тренироваться, — сказал заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев.

Губернатор Михаил Игнатьев поблагодарил Приволжское полпредства и его руководителя Игоря Комарова за оказанное доверие и отметил, что государственная политика главы России Владимира Путина направлена на пропаганду, а также поддержку спорта и здорового образа жизни. Поэтапно, пошагово и в федеральных, и в региональных программах предусматриваются средства для развития возможностей заниматься спортом с раннего детства.

Кроме соревнований, состоится ежегодная оценка кадетских корпусов. Во внимание принимаются такие показатели, как средний бал по ЕГЭ, учитывается доля воспитанников, которые выходят из кадетского корпуса с золотой медалью, участие ребят в профильных олимпиадах, спартакиадах и других конкурсах, которые организуются Министерством просвещения России.

Справка «КП»:

Спартакиада проходит в рамках реализации военно-патриотического проекта «КаДетство» в четвертый раз, и впервые в Чувашии. Спортивная часть мероприятия предусматривает соревнования по легкоатлетическим видам спорта (бег на 100 и 1000 м, легкоатлетическая эстафета, прыжки в длину с места), подтягиванию, плаванию. По военно-прикладным видам спорта состоятся следующие виды состязаний: общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий, разборка и сборка автомата, стрельба, метание гранаты, строевая подготовка, марш-бросок по пересеченной местности. Интеллектуальный конкурс состоит из сочинения, теста ГИА, конкурса визиток и викторины.