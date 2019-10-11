Акции «Яндекса» на американской бирже упали на 17 процентов

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-11T18:13:25+03:00

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Акции «Яндекса» упали больше, чем на 17 процентов на американской бирже Nasdaq. Стоимость ценных бумаг компании по данным на 17.27 по московскому времени, как сообщает ТАСС, была 29,37 долларов. При этом во время открытия торгов за бумагу просили 31,18 долларов.

На Московской бирже ценная бумага «Яндекс» стоит 11 октября 1896 рублей.

Такое падение в цене эксперты объясняют новостями о законопроекте. Речь идет о документе «о значимых информационных ресурсах». Суть законопроекта в ограничении доли участия иностранцев. Основным владельцем крупных интернет-компания России могут быть только российские компании, долю иностранных фирм хотят существенно сократить - так будет в случае, если проект закона одобрят депутаты Госдумы.

Ранее в Госдуме рассмотрели и приняли закон об устойчивой работе Рунета.

ИСТОЧНИК KP.RU