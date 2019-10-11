2019-10-11T18:30:59+03:00
В мире

США направит военных в Саудовскую Аравию после нападения на НПЗ

Об этом сообщает Reuters
Юлия САЛЬНИКОВА
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Американцы направляют военных в Саудовскую АравиюАмериканцы направляют военных в Саудовскую АравиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти США приняли решение направить дополнительную группу военных в связи с нападением на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Напомним, 14 сентября сразу несколько объектов, включая крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco, подверглись нападению, что привело к пожару на объекте. Официально ответственность за случившееся на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы.

Однако, США уверены – за нападением стоит Иран. Пентагон собирал доказательства вины иранской стороны, чтобы предоставить их в ООН.

В результате пожара на НПЗ взлетели цены на нефть, повлияло ЧП и на стоимость доллора – курс американской валюты рекордно снизился.

Саудовская Аравия в ответ на атаку хуситов нанесла удар по йеменским повстанцам. Дональд Трамп сообщил, что не хочет войны с Тегераном, но при этом предупредил - США готовят ответные меры для Ирана. Вскоре Трамп подписал документ в введении новых экономических санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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